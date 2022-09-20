Слухи о грядущем появлении часов OnePlus Nord Watch существовали уже достаточно давно. Во вторник китайский производитель показал эти часы в Twitter. В результате можно получить определённое представление о внешнем виде первых часов OnePlus.
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Летом слухи говорили о часах OnePlus в количестве от одной до пяти моделей, от квадратных до круглых. Индийское подразделение OnePlus вносит некоторую ясность в эти данные.
Изображение показывает прямоугольный экран. Доступны серебристый, чёрный и золотой цветовые варианты. У ремешка нет стандартной застёжки, вместо этого он фиксируется магнитами в разных положениях. Справа по центру корпуса находится головка для навигации по меню.
Экран может получить разрешение 368 х 448 пикселей. Ожидается такая функциональность, как отслеживание частоты сердцебиения, качества сна и уровня кислорода в крови.
Стоимость часов может составлять $62-$100, в пересчёте с индийской валюты. Возможно, часы сначала будут представлены именно в Индии, а потом в других странах, пишет Nextpit.