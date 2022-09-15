Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Зарплаты российских IT-специалистов начали снижаться
Соискателей начального и среднего уровня стало слишком много
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

В начале года после известных событий в России увеличился спрос на представителей IT-профессий, в результате чего работодатели на время увеличили предлагаемые зарплаты. Теперь они постепенно сокращаются, поскольку на рынке оказалось слишком много предложений со стороны кандидатов начального и среднего уровней квалификации. Об этом говорит статистика сервиса «Хабр Карьера».

реклама

В августе верхняя отметка зарплат для представителей IT уменьшилась на 11% по сравнению с этим же месяцем в 2021 году и среднее значение было равно 160 тысяч руб. Снижение этого показателя было зафиксировано впервые в этом году. Нижняя планка зарплаты выросла на 24% до 150 тысяч руб. Средний размер уже получаемой зарплаты составил 130 тысяч руб, что означает рост на 8%.

Сервис HeadHunter также зафиксировал снижение размера предлагаемых зарплат после достижения рекордного значения в марте. Медианная зарплата в августе сократилась на 3,2% по сравнению с мартом и составила 60,5 тысяч рублей. В Москве за минувшие полгода зарплата сократилась на 2,1% и составила 85,6 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге 70 тысяч рублей (-1%).

Сервис SuperJob даёт статистику по отдельным специальностям. Специалистам по тестированию QA предлагают зарплату на 6,7% ниже по сравнению с мартом, а именно 140 тысяч рублей. HTML-верстальщикам придётся умерить свои аппетиты на 10% и согласиться на 90 тысяч рублей, игровым дизайнерам на 160 тысяч рублей (-5,8%).

Во всём виновато появление большего числа специалистов начального уровня, считают в SuperJob. При этом наиболее востребованной категорией среди соискателей являются программисты с опытом работы не менее трёх лет.

Мартовский роста зарплат обусловлен опасениями по поводу отъезда специалистов за границу и возможного дефицита кадров. Уже в апреле вакансий стало меньше, а соискателей больше, поэтому зарплаты стали предлагать как в начале года.

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров считает сокращение количества вакансий временным явлением. Он уверен, что разработка отечественных программных продуктов на смену импортным потребует увеличения числа разработчиков, пишет РБК.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#технологии
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Илону Маску не удалось прокачать мозг человека – что происходит в Neuralink, и кто в этом виноват
Folio Photonics готовит дешевые накопители – 5 долларов за 1TB
Сбербанк предпочёл китайские серверы российским
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Coca-Cola и Pepsi столкнулись в РФ с новыми проблемами – на пути встали 600 000 холодильников
10
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
70
Британские власти готовы способствовать возвращению проданного в прошлом году китайцам предприятия в руки прежнего владельца
3
Эфир перешёл на PoS, но майнеры не планируют продавать геймерам недорогие видеокарты
23
SSD против HDD – что надёжнее и стоит ли ожидать исчезновения из продажи жёстких дисков
10
Ищем скрытый потенциал на видеокарте Radeon RX 6700 XT – почему 12 Гб бесполезны в современных играх
16
Сервис Whattomine поменял ETH на ETC в качестве эталонной криптовалюты
5
Остались сутки до перехода Ethereum на Proof of Stake
7
Под видом параллельного импорта в Россию ввозят контрафакт – «Коммерсант»
7
Видеокарты NVIDIA снова подорожают, а предзаказ GeForce RTX 4090 уже можно сделать за $2000
17
Для охлаждения видеокарты Lenovo RTX 4090 потребовалась испарительная камера и целых 13 теплотрубок
17
Биткоин рухнул на негативных новостях об инфляции в США, а эксперты ожидают падения до $16 000
30
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
89
Xiaomi готовит глобальный запуск смартфона Redmi Note 11 Pro 2023
+
Western Digital будет вынуждена задержать открытие новых производств
+
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
33
Юань оказался неспособен стать заменой доллару – китайская валюта продолжает дешеветь
26
Сколько стоит самая дешёвая видеокарта для World of Tanks – 6 геймерских моделей от 6690 рублей
8
Авторы Nioh анонсировали проект Rise of the Ronin про феодальную Японию
+
GeForce RTX 4080 будет иметь два варианта с 16 ГБ и 12 ГБ памяти
5

Популярные статьи

Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
60
5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
35
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
8
Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA
8
ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
23
10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
4
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
26
Продолжаю поиск своей первой системы жидкостного охлаждения процессора
17
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
8
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3

Сейчас обсуждают

Вежливый Gepard
20:50
нет. там что то типа "ты наxyя мне с тайванем подосрал" раха вассал для китая. вот и делить будет раху по справедливости китайское руководство, скорее всего, полагало, что российское вторжение в Укра...
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
REY_B_
20:50
Дядя, ты совсем идиот? Где я написал что Совку проигрыш пошёл на пользу? Не приписывай мне свои больные фантазии!
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
REY_B_
20:49
В договоре было прописано, что если Польша утратит суверенитет, то СССР вернёт себе Западную Украину. Впрочем, можете это отрицать. И вернуть "награбленное" Польше.
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
DoctorDno
20:49
Сегодня заходил в магазинчик по скупке-продаже б/у железа, говорят, им звонили, спрашивали, почем 150 с копейкой 1660ti заберут.
Western Digital будет вынуждена задержать открытие новых производств
DoctorDno
20:48
Ага, бежим покупать хлам, на котором пол-ситилинка майнило.
Смартфоном Huawei Mate 50 Pro разбили орехи, чтобы продемонстрировать прочность стекла
Вежливый Gepard
20:48
так совку проигрыш на пользу полшел дaлбаеб? и нахyй ты шизу цитируешь.
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
ахахах
20:47
щас этой зимой поедешь,на волосатом мотороллере и в европы и в харьков и в ландон
"ШОСсе" к новому миропорядку - Самаркандский саммит ШОС станет началом эпохи перемен
Co6aKuHaZene
20:47
Ты отбивная? 4к зелени получает какой-нибудь простой работяга. Возможно даже без образования. Айтишники хапают от 10к зелени в нормальных странах. Ну, отдашь ты 2к за коммуналку, у тебя ещё сколько де...
Зарплаты российских IT-специалистов начали снижаться
REY_B_
20:47
Конечно у Китая вопросы. Например "Как будем дружить с Северной Африкой. По братски или по справедливости?".
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
Вежливый Gepard
20:46
это был пакт рибентропа молотова. в котором 2 мудака договарились раздерибанить суверенную страну.
Сейм Польши требует от Германии военных репараций на $1,3 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем