Соискателей начального и среднего уровня стало слишком много

В начале года после известных событий в России увеличился спрос на представителей IT-профессий, в результате чего работодатели на время увеличили предлагаемые зарплаты. Теперь они постепенно сокращаются, поскольку на рынке оказалось слишком много предложений со стороны кандидатов начального и среднего уровней квалификации. Об этом говорит статистика сервиса «Хабр Карьера».

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В августе верхняя отметка зарплат для представителей IT уменьшилась на 11% по сравнению с этим же месяцем в 2021 году и среднее значение было равно 160 тысяч руб. Снижение этого показателя было зафиксировано впервые в этом году. Нижняя планка зарплаты выросла на 24% до 150 тысяч руб. Средний размер уже получаемой зарплаты составил 130 тысяч руб, что означает рост на 8%.

Сервис HeadHunter также зафиксировал снижение размера предлагаемых зарплат после достижения рекордного значения в марте. Медианная зарплата в августе сократилась на 3,2% по сравнению с мартом и составила 60,5 тысяч рублей. В Москве за минувшие полгода зарплата сократилась на 2,1% и составила 85,6 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге 70 тысяч рублей (-1%).

Сервис SuperJob даёт статистику по отдельным специальностям. Специалистам по тестированию QA предлагают зарплату на 6,7% ниже по сравнению с мартом, а именно 140 тысяч рублей. HTML-верстальщикам придётся умерить свои аппетиты на 10% и согласиться на 90 тысяч рублей, игровым дизайнерам на 160 тысяч рублей (-5,8%).

Во всём виновато появление большего числа специалистов начального уровня, считают в SuperJob. При этом наиболее востребованной категорией среди соискателей являются программисты с опытом работы не менее трёх лет.

Мартовский роста зарплат обусловлен опасениями по поводу отъезда специалистов за границу и возможного дефицита кадров. Уже в апреле вакансий стало меньше, а соискателей больше, поэтому зарплаты стали предлагать как в начале года.

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров считает сокращение количества вакансий временным явлением. Он уверен, что разработка отечественных программных продуктов на смену импортным потребует увеличения числа разработчиков, пишет РБК.

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