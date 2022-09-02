За счёт этого будет уменьшен объём электронного мусора

Законодательный орган Европейского Союза предложил новые правила ремонта мобильных телефонов и планшетов. Согласно этим правилам, производители должны выпускать не менее 15 компонентов устройств в течение минимум 5 лет после начала продаж этих устройств в ЕС. В результате при поломке можно будет заменить аккумуляторы, экраны, зарядные устройства, задние крышки, отсеки для SIM-карт и карт памяти.

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Европейская комиссия также хочет повысить продолжительность работы аккумуляторов. Батареи смартфонов и планшетов должны выдерживать до 500 полных циклов зарядки, прежде чем ёмкость станет менее 83% от первоначальной. Устройства должны иметь наклейку с подробной информацией о сроке службы аккумулятора, о рейтингах сопротивления падениям и водонепроницаемости.

Таким образом, смартфоны и планшеты станут работать дольше, новые будут покупать реже (что не очень обрадует производителей), а старые будут реже оказываться на свалке. Согласно проведённому исследованию, увеличение жизненного цикла смартфонов на 5 лет в плане сокращения выбросов в атмосферу равнозначно отказу от 5 млн автомобилей. Заодно рост долговечности устройств на треть снизит энергопотребление на их производство и применение.

Производители говорят, что увеличение доступности запасных компонентов приведёт к увеличению потребления пластика. «Возможное перепроизводство, складирование и уничтожение запасных частей означают растрату ресурсов, снижение эффективности использования материалов и отрицательную экономическую ценность, а цены для потребителей вырастут», заявила представляющая технологические компании и торговые группы организация Digital Europe.

Впрочем, некоторые производители уже предлагают потребителям компоненты и инструменты для самостоятельного ремонта устройств. Apple, Google и Samsung начали продавать запчасти для смартфонов и других устройств.

Предлагаемые правила затрагивают и обновление программного обеспечения. Производители будут обязаны выпускать обновления безопасности в течение 5 лет после прекращения продаж, а функциональные обновления в течение минимум 3 лет.

В июне ЕС объявил, что USB-C должен стать стандартом зарядки для большинства электронных устройств, включая все смартфоны. Крайним сроком назначена осень 2024 года, пишет Engadget.

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