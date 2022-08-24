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Бета-версия браузера Samsung Internet 19.0 поддерживает синхронизацию закладок из Chrome
Ещё есть интеллектуальная защита от отслеживания и многое другое
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Samsung представила очередную бета-версию браузера Samsung Internet под номером 19.0. Она содержит новую функциональность для защиты пользователей от опасностей со стороны трекеров и приносит расширенные возможности просмотра.

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Исполнительный вице-президент Samsung и глава S/W Platform в Mobile eXperience Business Чанхён Юн рассказал, что трекеры становятся всё более умелыми, стремясь избежать обнаружения и собрать персональную информацию без ведома или согласия пользователей. Samsung пытается не допустить этого и дать максимально безопасный и комфортный просмотр сайтов. Ради этого была улучшена интеллектуальная защита от отслеживания, давая больший контроль над конфиденциальностью при посещении веб-страниц.

В бета-версии Samsung Internet 19.0 впервые предложенная в версии 18.0 интеллектуальная функция защиты от отслеживания была улучшена. Она нужна для обнаружения вступающих в сговор с трекерами доменов и мгновенного включения защиты. Чтобы персональная информация не досталась посторонним, усовершенствованный механизм обнаружения фишинга будет предупреждать пользователей при посещении мошеннических сайтов.

Пользователи смогут проверить свою защиту от слежки. С помощью функции просмотра информации о конфиденциальности можно оценить, насколько безопасно подключение сайту, посмотреть количество заблокированных трекеров, проверить наличие и удалить файлы куки, разрешить или заблокировать разрешения на доступ к местоположению, камере и микрофону. Диаграмма с показом числа заблокированной за неделю рекламы поможет понять, насколько хорошо работают настройки конфиденциальности.

Ещё Samsung Internet 19.0 содержит улучшения навигации по интернету. Кроме меню расширений, теперь работающего в секретном режиме, пользователи могут синхронизировать закладки между браузером Chrome на ПК и мобильными браузерами Samsung с помощью расширения Chrome.

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Новая версия браузера уже предлагается для скачивания в магазинах Google Play Store и Samsung Galaxy Store. Финальный вариант Samsung Internet 19.0 должен появиться в последнем квартале года, пишет Neowin.

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