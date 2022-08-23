Компания Sony в год выпускает по три смартфона: Xperia 1, Xperia 10 и Xperia 5. Четвёртое поколение первых двух семейств анонсировали несколько месяцев назад. Теперь настал черёд третьего устройства.
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Будущий смартфон Sony заметили на сайте Федеральной Комиссии по связи США (FCC). Он может получить название Xperia 5 IV.
Судя по представленным данным, экран устройства будет размером 153,5 мм, то есть диагональ около 6 дюймов. Есть разъём для наушников и порт USB Type-C. В Японии будет поддержка стандартов связи Wi-Fi 6 и NFC. Есть и беспроводная зарядка, которой не было в моделях прошлых поколений.
Пока неизвестно, будет ли здесь установлен самый современный процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1 или более ранний Snapdragon 8 Gen 1. Зато известно про панель OLED с частотой 120 Гц, защиту IP68, три камеры и два стереодинамика. Смартфон могут анонсировать на выставке IFA 2-6 сентября, пишет Gizmochina.