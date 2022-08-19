Сейчас опция тестируется в бета-версии приложения

Мессенджер WhatsApp уже умеет удалять сообщения, давая пользователям возможность передумать в последний момент. Бывает так, что удаление сообщений происходит по ошибке. Скоро в мессенджере можно будет исправлять такие ошибки.

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В последней бета-версии приложения нашли новую функциональность. Недавно появлялась информация о том, что разработчики принесли опцию удаления сообщений для всех в чате на протяжении двух дней. Также можно воспользоваться командой «Удалить для меня». Теперь в бета-версии есть отмена удаления сообщений.

Видимо, сейчас ведётся тестирование этой функциональности среди ограниченного числа пользователей. Скорее всего в недалёком будущем она появится в финальном варианте приложения и станет доступной всем пользователям мессенджера. В финальной версии приложения уже есть поддержка расширенного предела времени на удаление сообщений. Команда для отмены удалённых сообщений будет появляться во всплывающем окне внизу.

Тестирование происходит на Android в версии приложения 2.22.18.13, пишет Gizmochina.

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