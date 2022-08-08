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Samsung может вести разработку гибкого планшета
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Если гибкий смартфон может развернуться в планшет, во что может превратиться гибкий планшет? Быть может, в ближайшем будущем у нас появится возможность узнать это стараниями компании Samsung.

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Samsung является лидером рынка гибких мобильных устройств. Корейская компания продаёт 74% подобных смартфонов. Модель Galaxy Z Flip 3 представляет собой самый популярный гибкий смартфон в истории. На него пришлось больше половины продаж гибких смартфонов в 2021 году.

С момента создания гибких экранов Samsung остаётся их главным производителем. Гибкие смартфоны стали первый серьёзным вызовом доминированию классических смартфонов, хотя по объёму продаж до настоящей борьбы ещё далеко.

К сожалению, и у гибких смартфонов темпы инноваций замедляются. Сейчас есть два основных их вида. Одни представляют собой гибрид с планшетами. Это модели вроде Galaxy Z Fold, которые разворачиваются в аналог планшета, то есть становятся больше. Вторым вариантом являются раскладушки. Таков Galaxy Z Flip, который является смартфоном в развёрнутом виде и который можно свернуть для большей портативности.

Таким образом, одни смартфоны могут стать больше, а другие могут стать меньше. Быть может, Samsung создаст большое устройство, которое может стать ещё больше. Об этом пишет инсайдер IceUniverse на Weibo. По его данным, устройство Galaxy Tab Fold может быть представлено одновременно с планшетом Galaxy Tab S9. Пока же на этой неделе нас ждут анонсы Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4, напоминает Phonearena.

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#samsung #планшеты
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