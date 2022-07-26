Так считают представители самой Samsung

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

В исследовании из журнала Sleep Health утверждается, что сенсоры SpO2 на часах Galaxy Watch4 способны на равных противостоять полноценным медицинским приборам в плане измерения обструктивного апноэ сна. Результаты измерений отличались минимально.

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Работу выполнили семь сотрудников, вот только шесть из них относятся к Samsung. Дело было в медицинском центре южнокорейской компании, она же оплатила исследование. Это несколько уменьшает веру в сделанные выводы.

В ходе работы установили, что сенсор кислорода в крови на часах способен дать реальную картину состояния организма и отвечает стандартам FDA и ISO. В среднем погрешность результата не превышала 4%.

Медики считают, что носимый гаджет даже немного надёжнее обычного медицинского прибора с запястья. Гаджет Samsung использует пульсоксиметрию (измерение пульса через кожу), а инструменты измеряют уровень кислорода через кожу.

Согласно другой работе, 38% взрослых сталкиваются с нарушениями сна. Среди них 50% взрослых мужчин и 25% взрослых женщин по всему миру, пишет GSMArena.

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