Компания Motorola в настоящее время работает над смартфоном Edge 30 Fusion на смену прошлогодней модели Edge 20 Fusion. Список сертификации TDRA показал устройство с номером XT2243-1. Заметили его и на других платформах сертификации, включая Wi-Fi Alliance и китайскую 3C. В США оно прошло проверку в организации FCC.
реклама
Отсюда стало известно о поддержке стандарта связи 5G, двух SIM-карт, двухдиапазонного Wi-Fi, NFC и Bluetooth. Описание FCC показывает батарею 4400 мАч и зарядное устройство мощностью 68,2 Вт.
Экран будет AMOLED размером 6,55 дюйма с частотой не менее 90 Гц. Ожидается наличие процессора Dimensity 900U и 8 ГБ памяти, хранилище 128 ГБ и Android 12. Сзади находится основная камера с разрешением 108 Мп, о других камерах сведений пока нет.
Получение стольких сертификатов должно означать поступление на прилавки уже в ближайшем будущем, скорее всего в августе. В Европе ожидается стоимость 679 евро и единственный чёрный цветовой вариант, сообщает Gizmochina.