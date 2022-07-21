Их появление случится не раньше будущего года

Redmi выпустила ещё не всех представителей линейки смартфонов K50, а уже начинают поступать слухи про аппараты серии K60. Они скорее всего будут выпущены только в следующем году на двух разных процессорах.

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Инсайдер Digital Chat Station говорит о применении чипов Dimensity и Snapdragon на техпроцессе 4 нм производства TSMC. Это могут быть модели Snapdragon 8+ Gen1 и MediaTek Dimensity 9000+.

Ещё говорится про слегка изогнутый экран 2K с отверстием под камеру по центру. Разрешение основной камеры составит 50 Мп и она может быть основана на модифицированном сенсоре Sony IMX766. Сканер отпечатков ожидается внутри экрана и будет мощная зарядка.

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Параллельно компания работает над двумя смартфонами Redmi K50S и Redmi K50S Pro, которые должны быть анонсированы в августе. Это будут аппараты на Snapdragon 8+ Gen1, а K50S Pro имеет шанс стать первым смартфоном с камерой 200 Мп, сообщает Gizmochina.