Сейчас ведётся работа над прототипами

Не первый день существуют слухи относительно желания компании Apple перевести свои планшеты iPad на экраны OLED. Теперь появилась информация о разработке прототипов iPad Pro с панелями OLED.

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Ранее говорилось о подготовке больших панелей OLED для iPad производства LG и Samsung. Заказы якобы будут сделаны для 11-дюймовых и 12,9-дюймовых iPad Pro для 2024 года. Сообщается, что Apple собирается представить окончательные сборки прототипов iPad Pro с панелями OLED от ведущих производителей. Таковыми являются LG и Samsung.

Говорится также, что создание панелей OLED для iPad заставит Samsung и LG вложиться в новые предприятия по производству OLED-панелей малого и среднего размера. Планшеты следующего поколения должны получить более лёгкий дизайн и повышенное качество изображения.

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Apple впервые будет использовать процесс сухого травления при производстве iPad за счёт использования панелей OLED. Данная технология применяется для удаления ненужных частей из устройства с помощью химической обработки. Это делает панель тоньше и легче. Такой процесс не применялся при создании последних поколений iPhone, так как там панели OLED легче и тоньше по сравнению с LCD. Ещё использование этой технологии увеличивает себестоимость и розничную цену продукта, пишет Gizmochina.