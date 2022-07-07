Скоро в Китае начнутся продажи смартфона Moto X30 Pro, который может стать первым обладателем камеры с разрешением 200 Мп. Производители не собираются отставать от Motorola и готовят свои ответы на это предложение. Одним из таких ответов скоро может стать Xiaomi 12T Pro.
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На YouTube были рассказаны некоторые сведения о флагманском смартфоне Xiaomi на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. Название там не сообщалось, но от вьетнамского инсайдера пришла весть о том, что это Xiaomi 12T Pro.
Судя по подписям к видео на YouTube, Xiaomi 12T Pro поступит в продажу во Вьетнаме до конца года. Аппарат будет относиться к ценовой категории ниже премиальных смартфонов. У него будет 8/12 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ.
Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч, мощность зарядки 120 Вт. Экран относится к типу OLED с частотой 120 Гц. Производителем сенсора камеры 200 Мп скорее всего станет Samsung.
Недавно другую модель этой серии под названием 12T увидели на сайте сертификации FCC. Там применяется процессор Dimensity 8100, основная камера 50 Мп и зарядка 67 Вт. Остальные характеристики могут не отличаться от версии Pro. В Китае 12T и 12T Pro могут выпустить под названиями Redmi K50S и K50S Pro, пишет Gizmochina.