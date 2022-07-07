Гонка мегапикселей в мобильных устройства продолжается с новыми силами

Скоро в Китае начнутся продажи смартфона Moto X30 Pro, который может стать первым обладателем камеры с разрешением 200 Мп. Производители не собираются отставать от Motorola и готовят свои ответы на это предложение. Одним из таких ответов скоро может стать Xiaomi 12T Pro.

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На YouTube были рассказаны некоторые сведения о флагманском смартфоне Xiaomi на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. Название там не сообщалось, но от вьетнамского инсайдера пришла весть о том, что это Xiaomi 12T Pro.

Судя по подписям к видео на YouTube, Xiaomi 12T Pro поступит в продажу во Вьетнаме до конца года. Аппарат будет относиться к ценовой категории ниже премиальных смартфонов. У него будет 8/12 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ.

Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч, мощность зарядки 120 Вт. Экран относится к типу OLED с частотой 120 Гц. Производителем сенсора камеры 200 Мп скорее всего станет Samsung.

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Недавно другую модель этой серии под названием 12T увидели на сайте сертификации FCC. Там применяется процессор Dimensity 8100, основная камера 50 Мп и зарядка 67 Вт. Остальные характеристики могут не отличаться от версии Pro. В Китае 12T и 12T Pro могут выпустить под названиями Redmi K50S и K50S Pro, пишет Gizmochina.