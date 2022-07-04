Игровые смартфоны выпустят на флагманском процессоре

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RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

Неоднократно сообщалось о том, что бренд Nubia готовит линейку игровых смартфонов Red Magic 7S. Не так давно 7S с модельным номером NX679S и 7S Pro с номером NX709S обнаружили на китайском сайте сертификации 3C. Также они успели пройти сертификацию в организации TENAA.

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Последнее позволило узнать об экранах обоих аппаратов OLED размером 6,8 дюйма с разрешением 1080 x 2400 пикселей. Представленные недавно Red Magic 7 и 7 Pro обладают экранами 120 Гц и 165 Гц. Наверняка обновлённые аппараты в этом плане будут не хуже.

Оба устройства работают на одной 8-ядерном чипе с частотой 3,2 ГГц. Не исключено, это флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1. Будет предложен выбор памяти 8/12/16/18 ГБ. 7S получит хранилище 128/256/512 ГБ, а Pro ещё и 1 ТБ. Установлена система Android 12 с оболочкой Red Magic.

Сзади по три камеры с основной 64 Мп. Упомянута также передняя камера 8 Мп. У версии Pro может быть передняя камера 16 Мп внутри экрана, как у Magic 7 Pro. Стандартная модель обладает аккумулятором 4500 мАч, а Pro 5000 мАч. Мощность зарядки достигает 165 Вт, пишет Gizmochina.

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