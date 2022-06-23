Его появление ожидается в июле

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В четверг в глобальной паутине появились изображения смартфона Huawei Nova 10 Pro с изогнутым экраном и корпусом толщиной 8,1 мм. Судя по снимкам, аппарат обладает вертикальным модулем камеры с тремя сенсорами. Ожидаются чёрный и серебристый цветовые варианты.

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Источником данных стал инсайдер Стив Хеммерстоффер (@OnLeaks). Изображения показывают отверстие овальной формы в верхнем левом углу экрана для камер. Разрешение этих камер пока неизвестно, а вот диагональ экрана составит 6,7 дюйма.

Такая же овальная форма у выступа с задними камер, только располагается он вертикально, а не горизонтально. Средняя камера может быть основной.

Внизу сзади виден логотип Huawei. Справа на корпусе находятся регулятор громкости и кнопка питания. Внизу разместили решётку динамика, микрофон, отсек для SIM-карты и порт USB Type-C. Сканер отпечатков вошёл в состав экрана. Размер корпуса равен 164,3 х 73,6 х 8,1 мм.

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Huawei не говорила о сроках анонса или релиза Nova 10 Pro, но его ждут в июле, пишет Gizmochina.