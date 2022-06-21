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Будущие смарт-часы Huawei смогут измерять уровень сахара в крови
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Как Apple и Samsung, компания Huawei не прочь заработать на перспективном рынке носимых устройств. Недавно китайский производитель представил умные часы Huawei Band 7 и Watch GT 3 Pro. Следующее поколение её устройств может включать в себя функциональность для диабетиков, способную помочь им выбирать правильное питание.

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Стартапы в сфере здравоохранения сейчас работают над интеграцией мобильных приложений со специальными датчиками для непрерывного контроля уровня глюкозы в крови. До сих пор ещё не было выпущено умных часов или фитнес-трекеров с оптическим датчиком измерения сахара. Это устранило бы необходимость в инвазивном датчике со сроком службы около двух недель.

На прошлой неделе глава Huawei подтвердил, что компания работает над оптическим датчиком нового поколения TruSeen с расширенными возможностями измерения уровня глюкозы в крови. Это полезно для людей с диабетом и для тех, кто хочет отслеживать реакцию организма на пищу и физическую активность.

Ещё есть информация, что датчик сможет обнаруживать лёгочные нарушения. Также он пригодится альпинистам для отслеживания медицинских показателей на высоте. Пока неизвестно, когда часы с таким датчиком поступят в продажу, пишет Nextpit.

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#huawei
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BarDuck
15:14
Лёгочные нарушения? Ковидло тоже обнаружат?
Будущие смарт-часы Huawei смогут измерять уровень сахара в крови
tonic_guru
15:12
Не подсказывай:)) с них станет:)
На рынок попали тысячи видеокарт после майнинга: как их отличить от обычных, и чем они опасны
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