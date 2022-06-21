Как Apple и Samsung, компания Huawei не прочь заработать на перспективном рынке носимых устройств. Недавно китайский производитель представил умные часы Huawei Band 7 и Watch GT 3 Pro. Следующее поколение её устройств может включать в себя функциональность для диабетиков, способную помочь им выбирать правильное питание.
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Стартапы в сфере здравоохранения сейчас работают над интеграцией мобильных приложений со специальными датчиками для непрерывного контроля уровня глюкозы в крови. До сих пор ещё не было выпущено умных часов или фитнес-трекеров с оптическим датчиком измерения сахара. Это устранило бы необходимость в инвазивном датчике со сроком службы около двух недель.
На прошлой неделе глава Huawei подтвердил, что компания работает над оптическим датчиком нового поколения TruSeen с расширенными возможностями измерения уровня глюкозы в крови. Это полезно для людей с диабетом и для тех, кто хочет отслеживать реакцию организма на пищу и физическую активность.
Ещё есть информация, что датчик сможет обнаруживать лёгочные нарушения. Также он пригодится альпинистам для отслеживания медицинских показателей на высоте. Пока неизвестно, когда часы с таким датчиком поступят в продажу, пишет Nextpit.