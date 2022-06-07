Менеджеры паролей избавляют от необходимости постоянно вводить логины и пароли для входа в свои учётные записи на сайтах, в социальных сетях и прочих сервисах в интернете. Однако, для доступа к самому менеджеру паролей нужно ввести логин, пароль и код, если включена двухфакторная аутентификация. И желательно, чтобы пароль был сложный и длинный, который никак нельзя запомнить самому и который замучаешься каждый раз вводить вручную. Менеджер паролей LastPass теперь позволят избежать хлопот с вводом такого пароля. Разрешение на доступ будет даваться через мобильное приложение LastPass Authenticator, позволяя обновлять информацию в хранилище без ввода мастер-пароля.
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Подход основан на технологии входа без пароля, совместимой со стандартом FIDO. Он доступен как для домашних, так и для корпоративных пользователей. LastPass обещает в будущем возможности входа помимо приложения Authenticator, такие как использование биометрического сканирования и аппаратных ключей безопасности.
Возможность входить в менеджер паролей через мобильное приложение позволит использовать максимально сложный мастер-пароль и обеспечит более надёжную защиту, пишет Engadget.