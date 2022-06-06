Среди прочего у них будут экраны с частотой 120 Гц

Компания Nokia в последние годы не замахивается на выпуск флагманских смартфонов, выпуская более скромные модели. С учётом полного ухода с рынка конкурентов вроде LG даже это можно считать достижением. Компания старается выпускать недорогие модели с внешним видом премиальных аппаратов. В этом году ожидается релиз смартфонов новых серий X и G 5G на процессоре Snapdragon 480.

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Произойти это должно во втором полугодии. Процессор Snapdragon 480 Plus 5G будет не единственным, но пока известно только о нём. Ожидается, что названия некоторых новых моделей будут Nokia XR21, Nokia X21 и Nokia X11. Также говорится об экранах с частотой 120 Гц. Такие же экраны получат и более дорогие представители серии смартфонов G.

Snapdragon 480 Plus 5G представляет собой обновление Snapdragon 480 2021 года выпуска. Здесь ядра A76 получили прирост частоты на 200 МГц и есть поддержка Bluetooth 5.2.

Недавно появилась информация, что Nokia в первом квартале заняла второе место по объёму поставок простых сотовых телефонов после компании iTel. Самым продаваемым телефоном была модель Nokia 105. В Северной Америке доходы компании за год увеличились на 87%, а в Западной Европе на 37%, пишет Gizmochina.

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