Розничные сети в России наблюдают уменьшение ассортимента электронных товаров и бытовой техники. Причиной называется отсутствие новых поставок и производства внутри страны, а также проблемы с логистикой. Заполнить образовавшуюся нишу пытаются производители из Китая и Турции.
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Представитель сети магазинов «Холодильник.ру» рассказал, что максимальное сокращение замечено в тех категориях, где наибольшее число американских, южнокорейских и европейских компаний. Это встраиваемые холодильники, посудомоечные машины, смартфоны, некоторые пылесосы, телевизоры, варочные панели и духовые шкафы. Больше всего исчезло товаров таких производителей, как Apple, Samsung, Bosch, Electrolux, Miele, Dyson.
Примерно так же говорят в «Связном». Там речь идёт главным образом об уменьшении количества смартфонов и планшетов от популярных производителей вроде Samsung и Apple. В «М.Видео-Эльдорадо» уверяют, что предпринимают все возможные меры для устранения дефицита и сохранения нормальных цен на электронные товары.
Отчасти причиной дефицита является полное прекращение поставок тех или иных товаров. Иногда для производства не хватает комплектующих, иногда нет способа обойти санкции и найти обходные пути поставок готовых товаров.
Между тем, санкции напрямую не запрещают ввоз потребительской электроники в Россию. Однако, свой вклад в возникновение дефицита внесли проблемы с контейнерными поставками из-за границы, колебания валютного курса и мнение зарубежной общественности, из-за которого некоторые компании решили перестать сотрудничать с Россией. Евросоюз ввела ограничения на продажу электронных товаров домашнего потребления по цене свыше 750 евро и устройств записи звука и видео дороже 1000 евро.
Даже если у компаний вроде LG или Samsung есть предприятия на территории России, о полной локализации речи не идёт и часть компонентов поставляется из-за границы, пишет РБК.