Появилась статистика заработков компаний на рынке видеоигр. Apple умеет зарабатывать и здесь, заняв третье место и обойдя многие известные компании, которые работают исключительно в игровой индустрии.
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Аналитики фирмы NewZoo опубликовали список десяти крупнейших публичных игровых компаний. В прошлом году они в сумме заработали $126 млрд. Apple заработала $15,3 млрд, показав рост за год на 17,7%.
Лидирует компания Tencent, известная играми вроде League of Legends и PUBG Mobile. Всего китайский бренд за год заработал $32,2 млрд, что означает рост на 9,9%. Sony вторая с доходом $18,2 млрд, но она потеряла 2,3%.
Apple смогла опередить Microsoft и Nintendo. Эти компании интересны тем, что выпускают игровые консоли, чего Apple не делает. Зато у неё есть популярнейшие мобильные устройства, поэтому есть на чём продвигать игры. По итогам нынешнего года в этом списке могут случиться перестановки после совершённых сделок. Sony купила Bungie, разработчика игры Destiny, а Microsoft заключила многомиллиардную сделку с Activision/Blizzard, напоминает Gizmochina.