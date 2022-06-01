Пока разработка на начальном этапе

Бывают случаи, когда возникает желание отредактировать опубликованные в интернете сообщения. Это же относится и к переписке в мессенджерах. Сейчас нет возможности редактировать свои сообщения в приложении WhatsApp, но в недалёком будущем она может появиться на всех поддерживаемых платформах.

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Разработчики WhatsApp готовят эту функциональную возможность, похожую на редактирование постов в Твиттере. В отличие от последнего, WhatsApp может обойтись без сохранения истории изменений, с которыми можно было бы просматривать предыдущие версии отредактированных сообщений.

Неизвестно также, будет ли WhatsApp сообщать получателю, что отправитель отредактировал сообщение, как это происходит в Skype. Неизвестно и об ограничениях редактирования по времени. В Skype это можно делать в течении часа после отправки сообщения. Предположительно, в Твиттере такое ограничение будет.

Опция редактирования впервые была найдена в приложении WhatsApp на Android. Ожидается она на iOS и Windows. Пока опция недоступна даже для бета-тестеров, но они получат её первыми.

Ранее в мае WhatsApp получил ряд новшеств, среди которых были реакции, передача больших файлов, большие группы и т.д., пишет Neowin.

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