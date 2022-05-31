Это означает скорый анонс и начало продаж

Смартфон Oppo A77 5G обнаружился в базе данных бенчмарка Geekbench. Отсюда можно узнать несколько спецификаций этого устройства и о его скором поступлении в продажу. Аппарат основан на 8-ядерном процессоре MediaTek Dimensity и на системе Android 12. Ранее этот смартфон видели на сайтах NBTC, FCC, GCF и HTML5Test Certification с модельным номером CPH2339.

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Процессор у Oppo A7k7 5G обозначен как MediaTek MT6833V/PNZA. У него шесть энергоэффективных ядер с частотой 2 ГГц и два производительных ядра с частотой 2,4 ГГц. Можно предположить, что это чип Dimensity 810. В его состав входит GPU Adreno 610. Объём оперативной памяти составляет 6 Гб, объём хранилища не указан. Поверх системы установлена оболочка ColorOS.

Oppo A77 5G в одноядерном тестировании Geekbench набрал 591 балл и в многоядерном 1771 балл. Он будет выпущен на смену модели Oppo A76 с 8-ядерным Snapdragon 680 4G и GPU Adreno 610. Этот аппарат обладает экраном IPS LCD 6,56 дюйма с разрешением 720 х 1612. Сзади у него двойная камера с основной 13 Мп и сенсором глубины 2 Мп, а передняя камера 8 Мп. Аккумулятор здесь 5000 мАч и зарядка 33 Вт, напоминает Gizmochina.

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