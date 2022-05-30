Это показали технологические планы TSMC

В настоящее время техпроцесс 4 нм компании TSMC находит широкое применение в мобильных устройствах. Выпускающие процессоры компании MediaTek, Qualcomm и Samsung вовсю пользуются им при создании чипов нынешнего поколения. Казалось бы, Apple со своими самыми быстрыми процессорами не должна отставать и перейдёт на этот техпроцесс в следующих чипах A16. На самом деле этого не случится и Apple останется пока на техпроцессе 5 нм.

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Известный инсайдер Минг-Чи Куо поделился технологическими планами TSMC. Из них следует, что чипы A16 будут производиться на техпроцессе 5 нм. Инсайдер под ником ShrimpApplePro ранее заявлял, что вместо техпроцесса 4 нм чип A16 получит улучшенные ядра CPU и GPU плюс поддержку оперативной памяти LPDDR5.

Оба источника говорят, что у 4 нм преимущества над 5 нм невелики. Это не мешает производителям вроде Qualcomm выпускать на этом техпроцессе модели вроде Snapdragon 8 Plus Gen 1. Впрочем A15 и A14 основаны на одном техпроцессе, но разница в производительности у них 10%. Это позволяет рассчитывать на улучшения и в A16.

Этот процессор якобы войдёт в состав только iPhone 14 Pro и Pro Max. Остальные два аппарата получат прошлогодний процессор, пишет Gizmochina.

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