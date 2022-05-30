Она продаёт почти четверть смартфонов мира

Минувший месяц оказался крайне удачным для компании Samsung на рынке смартфонов, говорит статистика от Counterpoint Research. По итогам апреля её доля рынка была максимальной за последние пять лет.

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За год компания смогла увеличить продажи смартфонов на 9%, хотя рынок смартфонов в целом снизился на 8%. В итоге на Samsung приходится почти каждый четвёртый продаваемый смартфон. Такого высокого значения не наблюдалось с апреля 2017 года. В результате Samsung сохраняет лидерство три месяца подряд.

По итогам первого квартала доля рынка у Samsung тоже оказалась рекордной и в числе лучших результатов за пять лет. Помогли этому высокие продажи смартфонов серий Galaxy S22 и Galaxy A.

До конца года Samsung может сохранить лидерство, а появление нового поколения гибких смартфонов позволит укрепить её положение и в этом сегменте, считает Gizmochina.

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