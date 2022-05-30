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Samsung показала максимальную месячную долю рынка смартфонов за пять лет
Она продаёт почти четверть смартфонов мира
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Минувший месяц оказался крайне удачным для компании Samsung на рынке смартфонов, говорит статистика от Counterpoint Research. По итогам апреля её доля рынка была максимальной за последние пять лет.

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За год компания смогла увеличить продажи смартфонов на 9%, хотя рынок смартфонов в целом снизился на 8%. В итоге на Samsung приходится почти каждый четвёртый продаваемый смартфон. Такого высокого значения не наблюдалось с апреля 2017 года. В результате Samsung сохраняет лидерство три месяца подряд.

По итогам первого квартала доля рынка у Samsung тоже оказалась рекордной и в числе лучших результатов за пять лет. Помогли этому высокие продажи смартфонов серий Galaxy S22 и Galaxy A.

До конца года Samsung может сохранить лидерство, а появление нового поколения гибких смартфонов позволит укрепить её положение и в этом сегменте, считает Gizmochina.

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#смартфоны #samsung
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