В марте Samsung представила смартфоны Galaxy A13 и Galaxy A23. В недалёком будущем в продажу может поступить новая модификация Galaxy A13 со стандартом связи 5G. Ожидается и ещё одна разновидность устройства с модельным номером SM-A137F, которая будет работать на процессоре MediaTek Helio G80. Первый вариант Galaxy A13 (SM-A137F) использует чип Samsung Exynos 850.
реклама
Уже не в первый раз Samsung предлагает изменённые версии не так давно выпущенных смартфонов. Прошлогодний Galaxy A12 также постепенно выпускался в разных вариантах. Сначала в нём использовался процессор MediaTek Helio P35, потом была выпущена версия с системой на чипе Exynos 850. В остальном между разными Galaxy A12 разницы нет. Предположительно, так будет и в случае с Galaxy A13.
Новый Galaxy A13 может быть анонсирован в Европе одновременно с Galaxy A13 5G. Точная дата пока неизвестна, пишет Gizmochina.