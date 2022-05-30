Существуют не подтверждённые официально данные, согласно которым компания Apple работает над очередной версией ноутбука MacBook Air. Он может получить процессор Apple M2 и некоторые изменения во внешнем виде.
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Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что официальный анонс устройства может случиться на конференции WWDC 2022. Она пройдёт в период с 6 по 10 июня. Если анонса там всё же не произойдёт, в этом могут оказаться виноваты проблемы с производством комплектующих.
Недавно аналитик Минг-Чи Куо рассказывал, что MacBook Air нынешнего года получит обновлённый дизайн и больше цветовых вариантов. Внешний вид станет больше напоминать MacBook Pro.
Ещё ноутбук должен быть тоньше и легче, а некоторые цвета будут позаимствованы у 24-дюймового iMac. Последний существует в синем, зелёном, розовом, серебристом, жёлтом, оранжевом и фиолетовом цветах.
Относительно процессора сведения поступают противоречивые. Это должен быть чип M2, но другие источники говорят о применении M1 из-за производственных проблем, пишет Gizmochina.