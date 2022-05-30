До его появления остаётся минимум год

Конференция Google I/O 2022 принесла информацию о некоторых будущих устройствах американского производителя, включая смартфон Pixel 7 и планшет Pixel Tablet. Планшет был упомянут вскользь, лишь напомнив, что работа над ним ведётся. Вот только до его появления в продаже остаётся минимум год и информации о нём совсем мало. На этот раз появились данные, что планшет может поддерживать стилус.

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Планшет Google с кодовым именем Tangor нашли на сайте Universal Stylus Initiative (USI). Там не описаны спецификации планшета, но стилус упомянут.

USI представляет собой некоммерческую группу компаний, стандартизирующих работу активных совместимых стилусов. Она стремится дать совместимость стилусов одних производителей с устройствами других.

Google присоединилась к USI в 2018 году, но только теперь устройство с брендом Google было сертифицировано. Планшет Pixel может оказаться вообще первым одобренным USI Android-планшетом.

Что именно это будет за стилус, как будет храниться и заряжаться, пока неизвестно. USI недавно добавила стандарт связи NFC в качестве метода беспроводной зарядки. Быть может, им Google и воспользуется, пишет Gizmochina.

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