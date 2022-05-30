Аппарат получит Android 12 и экран OLED

Несколько дней назад выходящий в недалёком будущем смартфон Motorola Moto G42 появился на сайтах нескольких организаций сертификации с модельным номером XT2233. Там можно было обнаружить кое-какие характеристики этого мобильного устройства и познакомиться с его внешним видом. Теперь аппарат нашли в бенчмарке Geekbench.

реклама

В нём указано, что смартфон основан на процессоре Snapdragon 680, как и Moto G52 до него. Ещё известно упомянуто наличие операционной системы Android 12. Эти сведения пришли с сайтов FCC и WiFi Alliance.

Согласно данным с сайта Lenovo, Moto G42 известен также под кодовым именем HawaiiPlusOLED22. Там указаны панель OLED, хотя не названа максимальная частота его обновления. Среди характеристик связи известны двухдиапазонный Wi-Fi, NFC и 4G.

По внешнему виду эта модель мало отличается от Moto G52 с вертикально расположенными тремя камерами сзади и камерой в отверстии в центре экрана. Скорее всего новый смартфон будет дешевле прежнего и его анонс ожидается в ближайшие дни, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 RTX 3070 уже дешевле 90тр 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3080 Ti за 120тр в XPERT.RU !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом



