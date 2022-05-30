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Motorola Moto G42 на Snapdragon 680 нашли в базе Geekbench
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Несколько дней назад выходящий в недалёком будущем смартфон Motorola Moto G42 появился на сайтах нескольких организаций сертификации с модельным номером XT2233. Там можно было обнаружить кое-какие характеристики этого мобильного устройства и познакомиться с его внешним видом. Теперь аппарат нашли в бенчмарке Geekbench.

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В нём указано, что смартфон основан на процессоре Snapdragon 680, как и Moto G52 до него. Ещё известно упомянуто наличие операционной системы Android 12. Эти сведения пришли с сайтов FCC и WiFi Alliance.

Согласно данным с сайта Lenovo, Moto G42 известен также под кодовым именем HawaiiPlusOLED22. Там указаны панель OLED, хотя не названа максимальная частота его обновления. Среди характеристик связи известны двухдиапазонный Wi-Fi, NFC и 4G.

По внешнему виду эта модель мало отличается от Moto G52 с вертикально расположенными тремя камерами сзади и камерой в отверстии в центре экрана. Скорее всего новый смартфон будет дешевле прежнего и его анонс ожидается в ближайшие дни, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #motorola
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