Появилась информация о том, что компания Realme собирается в ближайшее время представить бюджетный смартфон Realme C30. Предположительно, это произойдёт в июне, о чём говорят сразу два инсайдера.
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Ожидается две конфигурации устройства, с объёмом памяти 2/32 ГБ и 3/32 ГБ. Будут выпускаться чёрный, синий и зелёный цветовые варианты.
Размер экрана составит 6,58 дюйма при разрешении Full HD+, ёмкость аккумулятора 5000 мАч, зарядка мощностью 10 Вт. Толщина корпуса равна 8,48 мм, вес около 181 г.
Аппарат будет работать на неназванном процессоре не самого распространённого производителя Unisoc. Основная задняя камера обладает разрешением 13 Мп, передняя камера 5 Мп. Стоимость в районе $90 сделает этот смартфон самым дешёвым от Realme.
Ранее таким был представленный в марте за $116 аппарат Realme C31. Он обладает экраном IPC LCD размером 6,5 дюйма, процессором Unisoc T612, 3 и 4 ГБ памяти LPDDR4x, 32 и 64 ГБ хранилища UFS 2.2 и аккумулятором 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. Разрешение передней камеры у него 5 Мп, основной задней 13 Мп, камера макро 2 Мп, чёрно-белая 2 Мп, пишет Gizmochina.