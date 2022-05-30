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Релиз флагманского смартфона HTC откладывается
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Компания HTC вот уже три года не выпускали смартфонов верхней ценовой категории. В марте была информация, что HTC планирует представить премиальный смартфон в апреле. Говорилось, что он будет ориентирован на метавселенную, что бы это ни значило. Теперь сообщается о переносе сроков анонса этого устройства.

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Gizmochina пишет, что ожидавшийся в апреле флагманский аппарат HTC отложен из-за COVID-19. Полностью от этого устройства тайваньский производительно не отказывается. О характеристиках смартфона пока ничего не сообщается.

Связь с метавселенной может означать работу с устройством виртуальной реальности HTC Vivo Flow VR. Скорее всего, аппарат будет работать с приложениями виртуальной и дополненной реальности.

Хотя HTC давно не выпускает флагманы, в некоторых странах она продаёт смартфоны под брендом Wildfire. Пока не говорится, в каких странах будет продаваться будущий дорогостоящий смартфон и насколько широко он будет представлен.

Причина малого числа релизов от HTC в небольшом числе стран в последние годы в том, что в 2018 году компания продала значительную часть своего бизнеса по выпуску смартфонов Google.

Не исключено, что будущий смартфон HTC будет находиться на ступень ниже современных флагманов, но при этом работать на лучшем процессоре Qualcomm или MediaTek.

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