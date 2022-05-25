Во время конференции разработчиков Google I/O в этом месяце были описаны некоторые будущие продукты, вроде планшета Pixel и очков для перевода. Зато ничего не было сказано о долгожданном гибком смартфоне Google. Теперь появляются сведения, что он вообще может не быть выпущен в ближайшее время.
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Многие производители смартфонов уже продают и гибкие модели, разве что Apple не торопится. Про такую модель от Google слухи ходят давно. Компания была близка к отмене устройства в ноябре из-за опасений, что не выиграет конкуренцию у продуктов вроде Samsung Galaxy Z Fold и Flip.
В январе говорилось, что процесс разработки продолжается и были внесены изменения. Прежде считалось, что диагональ внутреннего экрана составит 7,57 дюйма, потом сообщалось о размере 5,8 дюйма. Среди других вероятных характеристик процессор Google Tensor и камеры как в Pixel 5.
Всего этого тоже может быть недостаточно для привлечения внимания покупателей, считают в Google. Корейское издание The Elec пишет, что Google уже не планирует анонсировать это устройство в последнем квартале года. Прежде его ждали в конце ещё прошлого года.
Samsung тем временем рассчитывает удвоить продажи гибких смартфонов с 7,1 млн в прошлом году до 15 млн в этом. Google ведёт переговоры с Samsung Display по поводу поставок гибких экранов, пишет Phonearena.