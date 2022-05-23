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Анонсирован мобильный процессор MediaTek Dimensity 1050 с 5G в диапазоне mmWave и ниже 6 ГГц
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MediaTek продолжает увеличивать свою долю рынка мобильных процессоров за счёт серии чипов Dimensity. На этот раз тайваньская компания представила модель MediaTek Dimensity 1050.

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Этот чип можно считать аналогом Dimensity 1100 с пониженными характеристиками. Заодно это первый процессор компании с возможностью подключения к сетям 5G на полосах частот mmWave и ниже 6 ГГц.

Dimensity 1050 представляет собой 8-ядерный чип на техпроцессе 6 нм с двумя мощными ядрами ARM Cortex-A78 с частотой 2,5 ГГц. Другие ядра не названы, но скорее всего это шесть экономичных Cortex-A55.

За графику отвечает ARM Mali-G610. Есть поддержка MediaTek HyperEngine 5.0 для улучшения скорости в играх. Поддерживаются экраны с разрешением Full HD+ с частотой до 144 Гц, а также кодек AV1 с аппаратным ускорением, HDR10+ и Dolby Vision.

Предлагается агрегация несущих 3CC на полосах частот ниже 6 ГГц (FR1) и 4CC в диапазоне mmWave (FR2). Это обеспечивает до 53% прироста скорости входящего подключения по сравнению LTE + mmWave. Ещё есть Wi-Fi 6E и антенна 2×2 MIMO для сверхбыстрого подключения к Wi-Fi.

Устройства на Dimensity 1050 поступят в продажу с июля по сентябрь, сообщает Gizmochina.

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