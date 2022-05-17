23 мая в Китае состоится анонс смартфонов серии Oppo Reno 8. За неделю до этого были открыты предварительные заказы в нескольких китайских магазинах. Там можно ознакомиться с внешним видом моделей Reno 8, Reno 8 Pro и Reno 8 Pro+.
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С обратной стороны эти аппараты похожи друг на друга. На экране Reno 8 в левом верхнем углу находится отверстие под камеры, а внизу довольно широкая рамка. У Reno 8 Pro экран похожий, но рамка более тонкая. У Reno 8 Pro+ отверстие под камеру находится по центру.
Расстояние между камерами и размер модуля камеры растут от Reno 8 к Reno 8 Pro+. Не исключено, что Reno 8 Pro и Pro+ обладают чипом MariSilicon X.
Reno 8 и Reno 8 Pro будут доступны в трёх цветовых вариантах, включая голубой и чёрный. Они предлагаются в версиях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Reno 8 Pro+ выпустят в трёх конфигурациях: 8/128 ГБ, 8/256 и 12/256 ГБ.
Ранее говорилось, что Reno 8, 8 Pro и 8 Pro+ будут работать на процессорах Dimensity 1300, Snapdragon 7 Gen 1 и Dimensity 8100 соответственно, пишет Gizmochina.