Россия в этот список привычно не входит

На прошлой неделе на конференции разработчиков Google был анонсирован смартфон средней ценовой категории Pixel 6a. Во многом он похож на более дорогие модели Pixel 6 и 6 Pro. В частности, это процессор Google Tensor и такая же функциональность, с некоторыми исключениями. Сначала были названы цены на смартфон в США, а теперь и в других странах, где он будет официально продаваться.

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Google сообщила, что Pixel 6a можно будет заказать в США и Японии с 21 июля, но даты начала продаж в прочих странах не названы. Аппарат будет предлагаться только в чёрном цвете (Charcoal Black) в Сингапуре и Ирландии, а в других странах будут версии Sage и Chalk.

Смартфон обладает экраном размером 6,1 дюйма с частотой 60 Гц, защищённым стеклом Gorilla Glass. Объём памяти составляет 6 ГБ, хранилище 128 ГБ.

Сзади две камеры с основной широкоугольной 12,2 Мп на сенсоре Sony IMX363 и сверхширокоугольной 12 Мп. Разрешение передней камеры 8 Мп. Ёмкость батареи составляет 4400 мАч при поддержке зарядки 25 Вт, пишет Gizmochina.

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