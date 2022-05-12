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В среду анонсирован смартфон Google Pixel 6a по цене $449
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Компания Google выпускает смартфоны уже много лет, причём сначала это были бюджетные аппараты. Потом появилась линейка Pixel из верхней ценовой категории, но не всегда они были удачными. Камеры в аппаратах Google среди лучших, но того же нельзя было сказать про некоторые другие компоненты.

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Прошлогодние Pixel 6 и 6 Pro улучшили положение дел. Эти смартфоны получили изысканный дизайн, быстрый процессор, шикарные камеры и достаточно большие аккумуляторы. В итоге Pixel 6 и 6 Pro стали самыми востребованными устройствами Pixel в истории. Старший вице-президент по устройствам и услугам в Google Рик Остерлох сказал, что за первые полгода продаж серия Pixel 6 превзошла Pixel 4 и Pixel 5 вместе взятые. Этому не помешал дефицит компонентов и проблемы с доступностью смартфонов как результат этого.

Развивая успех, Google анонсирует более доступный по цене Pixel 6a. Внешний вид у него напоминает Pixel 6 и 6 Pro, а стоимость составит $449, что на $150 меньше цены Pixel 6.

Используется прежняя двухцветная отделка корпуса и широкая полоса камер. Основная камера 12 Мп, сверхширокоугольная обладает таким же разрешением. Корпус камеры вставлен в раму из переработанного алюминия.

Pixel 6a работает на том же процессоре Google Tensor, что и Pixel 6 и 6 Pro. У него два ядра Cortex X1 с частотой 2,8 ГГц, два Cortex A76 с частотой 2,25 ГГц и четыре Cortex A55 1,8 ГГц. Поддерживается стандарт 5G, чип безопасности Titan M2, 6 ГБ памяти и хранилище 128 ГБ. Ёмкость батареи 4410 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Нет беспроводной зарядки, но есть защита IP67.

Tensor делает Pixel 6a одним из наиболее производительных смартфонов не дороже $500. К тому же есть все программные возможности Pixel 6 Pro, включая Real Tone и Night Sight у камеры, Magic Eraser и Face Unblur для Google Фото, перевод с языка на язык в реальном времени.

Pixel 6a позиционируется как достаточно компактный для использования одной рукой. Диагональ экрана 6,1 дюйма, примерно как в Pixel 5. Частота экрана только 60 Гц, но панель AMOLED имеет другие достоинства. Под экраном находится сканер отпечатков, разъём для наушников отсутствует.

Установлена чистая Android 12 и система будет получать обновления три года. Это не лучший показатель и Google в этом плане уступает Samsung, пишет Androidcentral.

Предварительные заказы на Pixel 6a начнут принимать 21 июля, но в России он продаваться не будет.

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