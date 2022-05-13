Обладатели устройств на платформе Android заметили, что в последние дни у них перестал обновляться браузер Chrome. Первые сообщения об этом датируются 9 мая, пишет ixbt.
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Не обновляется не только Chrome, но и призванный показывать страницы сайтов в разных приложениях системный компонент Android System WebView. Если предпринять попытку поставить обновление, выдаётся уведомление о невозможности скачать приложение.
Речь идёт о разных моделях устройств и разных версиях системы Android. Кому-то удалось поставить обновление браузера на аппарате Nokia на Android 9, некоторым удалось обновиться при использовании VPN.
Google не делала никаких официальных заявлений по поводу недоступности обновлений браузера на Android в России. Версия Chrome для ПК обновляется как прежде.
Напомним, что 6 мая в магазине Google Play в России разработчикам было запрещено загружать и обновлять свои платные программы. Бесплатные приложения по-прежнему можно скачивать и обновлять.