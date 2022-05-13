Обновления перестали поступать минимум с 9 мая

!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU

!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU

Обладатели устройств на платформе Android заметили, что в последние дни у них перестал обновляться браузер Chrome. Первые сообщения об этом датируются 9 мая, пишет ixbt.

реклама

Не обновляется не только Chrome, но и призванный показывать страницы сайтов в разных приложениях системный компонент Android System WebView. Если предпринять попытку поставить обновление, выдаётся уведомление о невозможности скачать приложение.

Речь идёт о разных моделях устройств и разных версиях системы Android. Кому-то удалось поставить обновление браузера на аппарате Nokia на Android 9, некоторым удалось обновиться при использовании VPN.

Google не делала никаких официальных заявлений по поводу недоступности обновлений браузера на Android в России. Версия Chrome для ПК обновляется как прежде.

анонсы и реклама <b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b> RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр -22% на i5 12600 в Ситилинке В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 -40% на 12700F в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -30% на i3 12100 в Ситилинке

Напомним, что 6 мая в магазине Google Play в России разработчикам было запрещено загружать и обновлять свои платные программы. Бесплатные приложения по-прежнему можно скачивать и обновлять.