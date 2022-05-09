Линейка аудиоустройств Apple AirPods пользуется немалым спросом и в результате приносит миллиардные доходы. Чтобы поддерживать этот спрос, Apple сейчас готовится к релизу продуктов следующего поколения.
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Про AirPods Pro 2 говорят уже несколько месяцев. Их появления ждали ещё в прошлом году, но так и не дождались. Марк Гурман из Bloomberg в информационной рассылке Power On говорит об их анонсе осенью. Прежде говорили более расплывчато о релизе во втором полугодии нынешнего года, пишет Gizmochina.
Ещё сказано, что наряду с AirPods Pro 2 будут представлены наушники AirPods Max с обновлённым дизайном и новыми цветами. Первое поколение наушников было представлено также осенью, три года назад. Этого времени достаточно, чтобы у многих купивших тогда наушники начались проблемы с деградацией их аккумуляторов.
Новые наушники должны быть оборудованы датчиками движения для отслеживания физической активности при использовании с часами Apple Watch. Ожидается использование более современного чипа с расширенной функциональностью. Это улучшенное активное шумоподавление и повышение продолжительности работы. Также может быть поддержка Apple Lossless Audio Codec (ALAC), впервые для наушников Apple.