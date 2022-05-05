Аппарат второго поколения должен стать дешевле первого

В прошлом году, спустя несколько лет разработки, компания Oppo выпустила в Китае первый для себя гибкий смартфон Oppo Find N. Его стоимость составила 7699 юаней или примерно $1164, так что это устройство не всем по карману.

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Теперь появились сведения о намерении компании выпустить второй смартфон, на этот раз в формате раскладушки. Oppo может идти по стопам Samsung, которая сначала выпускала смартфоны-«книжки» в серии Galaxy Z Fold, а потом чуть более дешёвые смартфоны-раскладушки в серии Galaxy Z Flip.

Есть и другие производители устройств подобного рода, пишет Gizmochina. Huawei недавно стала одним из них, представив модель Huawei P50 Pocket. Motorola сделала то же самое с устройством Moto Razr.

Новый смартфон Oppo должен стать дешевле его китайских конкурентов. Стоимость ожидается около 5000 юаней ($755. Samsung Galaxy Z Flip 3 в Китае стоит 7399 юаней.

Характеристики в данный момент неизвестны, разве что есть предположение об использовании процессора Snapdragon 8 Gen 1+. Аппарат ожидается во второй половине года.

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