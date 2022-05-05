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Обладатели Android-устройств являются лучшими водителями по сравнению с владельцами айфонов
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Каких только исследований не проводится в наши дни и одно из них от приложения Jerry задалось вопросом о связи навыков вождения автомобиля и выбора смартфона. Интерес для Jerry практический, поскольку это приложение предназначено для подбора наиболее выгодной страховой компании.

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В блоге Jerry говорится, что многие обладатели iPhone смотрят свысока на людей с Android. Зачастую они моложе и у них выше доход, что и является главной причиной высокомерия. Однако, в Jerry пришли к выводу, что владельцы Android водят автомобили лучше, нежели обладатели iPhone.

Предположительно, люди с Android «более открыты, честны, скромны и меньше интересуются роскошью и социальным статусом». Компания рассмотрела поведение за рулём 20000 человек на протяжении более 13 млн километров. Водители с Android получили лучшие оценки вождения в разных категориях. Среди них безопасное вождение в целом, превышение скорости, сохранение внимания, повороты, торможение и ускорение. Самая большая разница есть в сфере концентрации внимания, а внимание часто отвлекают как раз смартфоны. Видимо, владельцам айфонов трудно отвести взгляд от своих ненаглядных аппаратов.

Такие метрики как возраст, пол, семейное положение, образование и кредитный рейтинг, были в пользу пользователей Android. Не окончившие среднюю школу владельцы Android-устройств превзошли обладателей iPhone со степенью доктора философии, магистра и бакалавра. На Android люди с самым низким уровнем кредитного рейтинга показали лучшие результаты вождения, чем владельцы iPhone с самым высоким кредитным рейтингом.

В одинаковых возрастных группах обладатели Android всегда были первыми. Очевидно, что если вы увидите в руках водителя ближайшего автомобиля айфон, ехать рядом с ним следует с повышенной осторожностью, предупреждает Phonearena.

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#android #iphone
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