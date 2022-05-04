Сроки этого появления неизвестны

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

На прошлой неделе появились изображения смартфона Samsung Galaxy A04s, что позволило ознакомиться с его внешним видом. Теперь есть сведения о работе над моделями Samsung Galaxy A04 и Galaxy A13s начальной ценовой категории, пишет Gizmochina.

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Аппараты обладают модельными номерами SM-A045F и SM-A137F. Судя по названиям, Galaxy A04 является урезанной версией Galaxy A04s. Galaxy A13s может быть модификацией существующего Galaxy A13.

Больше про эти устройства пока ничего не известно, кроме наличия на Galaxy A13s стандарта связи Bluetooth 5.2. Можно предположить, что внешний вид аппаратов останется без изменений.

Это значит, что Galaxy A04 может оказаться похожим на Galaxy A04s, но должны быть изменения в спецификациях. Это же можно сказать о Galaxy A13s, который должен иметь много общего с Galaxy A13.

Сроки анонсов и начала продаж также неизвестны.

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