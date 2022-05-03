Прошёл первый понедельник месяца, что означает появление очередного программного обновления системы Android. По традиции выпущены патчи безопасности, а также кое-что для смартфонов Google Pixel, сообщает GSMArena.
реклама
Наиболее важным среди этого кое-чего является улучшение тактильного отклика на современных моделях Pixel 6 и Pixel 6 Pro. После одного из прошлых обновлений обладатели этих аппаратов обратили внимание на ослабление вибрации при уведомлениях, что им не понравилось. На исправление ситуации ушёл месяц.
Среди других улучшений можно отметить устранение ошибки, из-за которой экран временами самопроизвольно включался. Ещё исправлена проблема, вызывающая «сбой программы запуска после перезагрузки устройства в определенных условиях». Эти два исправления выпущены для всех получающих поддержку моделей Pixel.
На распространение обновления по воздуху может потребоваться несколько дней, чтобы охватить все страны и континенты. Последняя сборка получила номер SP2A.220505.002.