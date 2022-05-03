Очередной приличный смартфон Motorola на подходе

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В апреле Motorola представила смартфон Moto G52, а следующим на очереди аппаратом этой серии является Moto G82. Желающие получили возможность ознакомиться с его внешним видом и характеристиками, пишет GSMArena.

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Moto G82 под кодовым именем Rhode 5G+ получит систему на чипе Snapdragon 695 SoC, Android 12 и три конфигурации памяти — 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ. Ещё здесь будет применяться экран pOLED 6,55 дюйма FullHD+ с частотой 120 Гц и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт.

Желающие поснимать смогут воспользоваться четырьмя камерами. Передняя в отверстии на экране обладает разрешением 16 Мп, основная задняя 50 Мп с оптической стабилизацией изображения. Рядом находятся сверхширокоугольная камера 8 Мп и макро 2 Мп.

Поддерживается стандарт связи 5G, защита от воды и пыли IP52, сканер отпечатков сбоку и разъём 3,5 мм.

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