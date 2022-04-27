В качестве подготовки к покупке можно продать автомобиль/квартиру и запастись мощным блоком питания

Новостями о том, что флагманские видеокарты Nvidia следующего поколения будут прожорливыми монстрами с огромными системами охлаждения, уже никого не удивить. Говорилось, что RTX 4090 будет потреблять до 600 Вт против 350 Вт на нынешней RTX 3090. Это может быть не предел. Инсайдер kopite7kimi пишет, что ведётся работа над картой с TGP 900 Вт.

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Она будет основана на полноценном графическом процессоре AD102 и 48 ГБ памяти GDDR6X 24 Гбит/с. Питание карта будет получать посредством двух 16-контактных разъёмов PCIe 5.0. Каждый такой разъём может обеспечить 600 Вт, так что для карты с потреблением 900 Вт двух разъёмов хватит. Она вполне может воплотиться в коммерческий продукт, поскольку тестовые платы на AD102 содержат более двух 16-контактных кабелей питания PCIe, пишет Neowin.

Ещё были названы вероятные характеристики видеокарт RTX 4080 и RTX 4070. RTX 4080 будет основана на чипе AD103 и получит 16 ГБ памяти GDDR6X, а RTX 4070 на AD104 с 12 ГБ памяти GDDR6. У 4070 TGP будет 300 Вт, у RTX 4080 примерно на уровне карт с GPU AD102.

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