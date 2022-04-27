Многочисленные баги устройства этому не помешали

Генеральный директор компании Alphabet Сундар Пичаи во время оглашения финансовых результатов за первой квартал заявил, что смартфоны Pixel 6 показали лучшие темпы продаж в истории линейки Pixel. Также из его слов можно сделать ввод, что на конференции 11-12 мая могут быть анонсы новых устройств. Это может быть бюджетный вариант смартфона или смарт-часы.

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Ещё Пичаи сообщил, что компания «продемонстрирует на конференции I/O множество полезных сервисов и услуг на Android и других платформах». «В ближайшие годы мы продолжим инвестировать в новые форм-факторы, удобное взаимодействие с несколькими устройствами и повышение конфиденциальности пользователей. Мы дадим разработчикам инструменты для достижения успеха на мобильных устройствах».

Google оптимистично настроена в отношении линейки Pixel 6, хотя багов там предостаточно. Среди прочего были сообщения о том, что у некоторых пользователей аппарат автоматически отклоняет входящие звонки.

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