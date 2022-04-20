Компания Motorola среди пары десятков моделей смартфонов на нынешний год готовит и аппараты Edge 30. Утечек данных относительно стандартной версии было уже немало, но цены до сих пор оставались неизвестными. Теперь появилась возможность узнать, в какую сумму эти устройства обойдутся покупателям в Европе, пишет Gizmochina.
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В одной из европейских розничный сетей обнаружили ценник с суммой 549,90 евро за версию смартфона 8/128 ГБ. Известно также о существовании варианта аппарата с объёмом оперативной памяти 6 ГБ. Естественно, он будет стоить дешевле указанной выше цены.
Также появились изображения устройства. На них можно рассмотреть его спереди и сзади. Используется экран с отверстием под камеру и частотой до 144 Гц. Сзади три камеры в левом верхнем углу, логотип Motorola внизу и в центре. Во внешнем виде можно заметить сходства с Edge 30 Pro.
Кроме стоимости были указаны и некоторые спецификации. Среди них экран P-OLED размером 6,5 дюйма с разрешением 2400 x 1080 и частотой до 144 Гц, чип Snapdragon 778G+, Android 12, аккумулятор 4020 мАч и зарядка 33 Вт.
Сзади будут три камеры с основной 50 Мп, сверхширокоугольной 50 Мп и скорее всего сенсором глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры составит 32 Мп.