Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Стали известны европейские розничные цены смартфонов Motorola Edge 30 5G
Стоимость одной из моделей будет 550 евро
анонсы и реклама
RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

Компания Motorola среди пары десятков моделей смартфонов на нынешний год готовит и аппараты Edge 30. Утечек данных относительно стандартной версии было уже немало, но цены до сих пор оставались неизвестными. Теперь появилась возможность узнать, в какую сумму эти устройства обойдутся покупателям в Европе, пишет Gizmochina.

реклама

В одной из европейских розничный сетей обнаружили ценник с суммой 549,90 евро за версию смартфона 8/128 ГБ. Известно также о существовании варианта аппарата с объёмом оперативной памяти 6 ГБ. Естественно, он будет стоить дешевле указанной выше цены.

Также появились изображения устройства. На них можно рассмотреть его спереди и сзади. Используется экран с отверстием под камеру и частотой до 144 Гц. Сзади три камеры в левом верхнем углу, логотип Motorola внизу и в центре. Во внешнем виде можно заметить сходства с Edge 30 Pro.

Кроме стоимости были указаны и некоторые спецификации. Среди них экран P-OLED размером 6,5 дюйма с разрешением 2400 x 1080 и частотой до 144 Гц, чип Snapdragon 778G+, Android 12, аккумулятор 4020 мАч и зарядка 33 Вт.

Сзади будут три камеры с основной 50 Мп, сверхширокоугольной 50 Мп и скорее всего сенсором глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры составит 32 Мп.

анонсы и реклама
Рухнула цена RTX 3070 в Регарде
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
-12000р на i9 12900KF смотри цену
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
450 000р скидка на комп Alienware
-150000р на RTX 3080 в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #motorola
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Анонсирован смартфон OnePlus Nord N20 5G на Snapdragon 695
Ведётся работа над смартфонами Xiaomi 12S, 12S Pro на Snapdragon 8 Gen1+
Сенсор Sony IMX989 может дебютировать в камере смартфона Xiaomi 12 Ultra
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на процессоры AMD в магазинах РФ упали ниже рекомендованных – Ryzen 5 5600X стоит 26 000р
36
Бюджетные игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1660 со скидкой 60%
14
Ассоциация банков России предлагает учредить уголовную ответственность за хранение криптовалюты вне бирж
16
Известный майнер собрал ферму за 1 000 000р из 8-ми Radeon RX 6800 ХТ и планирует добывать Эфир
14
Tom’s Hardware назвала самый быстрый процессор апреля 2022 года в играх и синтетических тестах
7
Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
50
С сегодняшнего дня россияне могут снимать наличную валюту в банках, но с ограничениями
73
Samsung испытывает серьезные проблемы с выходом годных чипов на 3-нм техпроцессе GAA
5
В крупных банках России кончилась наличная валюта: Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк и Открытие ждут новых поступлений
82
Утечка: обновлённая версия Grand Theft Auto V готовится к выходу на PC
6
Флагманы NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000 рублей
15
На фоне укрепления курса рубля цены на процессоры в российских магазинах продолжают снижаться
15
МГТУ им. Н.Э.Баумана перешёл на российское ПО и создал комплекс программ на замену западным аналогам
17
Проект Pеtillante: Французское архитектурное бюро Baluchon построило компактный домик для известного кулинара
+
В NASA разработали сверхпрочный сплав GRX-810, способный выдерживать экстремальные температуры
9
Обнаружен вероятный инженерный образец 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7000 Raphael Zen 4
18
В сети заметили новый инженерник AMD Ryzen 7000 — кэш L2 увеличился в два раза
7
Детали патча 4.0 для Battlefield 2042: вернули голосовой чат и недостающий патрон в револьвер M44
1
Корейские ученые разработали беспроводную зарядку для кардиостимуляторов
+
Мошенники украли у пользователя MetaMask криптовалюты на $650 000 с помощью фишинга
4

Популярные статьи

Неоднозначные впечатления от Windows 10 LTSC на игровом ПК в 2022 году
59
Noctua NH-P1 vs Scythe Orochi
22
Как я попробовал "облачный гейминг" и понял, что криптовалюта косвенно помогает цифровому порабощению
11
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
18
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
5

Сейчас обсуждают

Vincentprapor
12:36
Почему в QHD? Это полный бред, так как процессор на загружается и это становится больше тестом видеркарты и связки видеркарты с процессором, к тому же не говорят с какой видеркартой тест, а если это R...
Tom’s Hardware назвала самый быстрый процессор апреля 2022 года в играх и синтетических тестах
Lat
12:35
Можешь показать макрофото дефектов?
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
Леди Яга
12:34
Приложение TikTok пропало из российского App Store. Об этом сообщают пользователи Сети. По сообщениям СМИ, приложение по-прежнему можно скачать в Google Play.
Переход из заблокированных в РФ соцсетей стоил блогерам до 70% аудитории и до 80% доходов
swr5
12:32
Молчание космоса - неоспоримый факт уникальности жизни на Земле, если-бы Вселенная была-бы напичкана сверхцивилизациями, мы бы давно видели и слышали результаты их активной деятельности.
Ученые считают, что в ледяных океанах спутника Юпитера может существовать жизнь
Lat
12:32
В РФ цена перевалит за 500К, готовьтесь морально.
NVIDIA выпустила первые инженерные образцы GeForce RTX 4090 – старт продаж назначен на сентябрь 2022
ахахах
12:28
кстати озоновые дыры-это придумка пиндосов.Они чё-то там продвигали и им фреон из холодильника мешал
Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
Леди Яга
12:28
>> модели с номинальной мощностью 600 Вт, а это значит, что для них всплески энергопотребления могут достигать 1800 Вт. OMG! Это КАК ? О_О аФФтор злостно прогуливал арифметику ?
БП стандарта ATX 3.0 смогут справиться с огромными всплесками энергопотребления будущих видеокарт
Ам Шегар
12:26
На мой взгляд, визуально игра выглядит устаревшей. Как-будто её делали очень долго или специально упростили для слабых систем. Или консолей. Ничего поражающего воображения не заметил, напротив, чем да...
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
ахахах
12:25
сами люди-это и есть рептилоиды
Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
GP
12:24
Точно!
Флагманы NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем