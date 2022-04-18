Продажи запланированы уже на среду

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RTX 3060 Ti подешевела в два раза

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В понедельник утром в Китае был официально представлен смартфон Realme Q5i. Он является представителем линейки устройств Realme Q5, где уже есть Realme Q5 и Realme Q5 Pro. Начало продаж стандартной модели и версии Pro назначено на 20 апреля. Среди отличительных черт Q5i можно назвать частоту экрана 90 Гц, процессор Dimensity 810 и аккумулятор 5000 мАч.

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Размер экрана IPS LCVD составляет 6,58 дюйма при разрешении х 2400, соотношении сторон 20:9 и яркости 600 нит. Разрешение передней камеры 8 Мп, основной задней 13 Мп, есть также сенсор глубины 2 Мп и светодиодная вспышка.

Объём памяти LPDDR4x равен 4/6 ГБ, хранилище 128 ГБ UFS 2.2, есть поддержка microSD и до 5 ГБ виртуальной оперативной памяти. Установлена Android 12 с интерфейсом Realme 3.0.

Поддерживается зарядка 33 Вт. Толщина корпуса составляет 8,1 мм, вес около 190 г. Сбоку разместили сканер отпечатков.

Версия с 4 ГБ стоит 1199 юаней, а с 6 ГБ памяти 1299 юаней. Предлагаются синий и чёрный цветовые варианты.

Если аппараты Realme Q появятся в других странах, то наверняка они будут носить другое название, считают на Gizmochina.

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