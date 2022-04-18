В понедельник утром в Китае был официально представлен смартфон Realme Q5i. Он является представителем линейки устройств Realme Q5, где уже есть Realme Q5 и Realme Q5 Pro. Начало продаж стандартной модели и версии Pro назначено на 20 апреля. Среди отличительных черт Q5i можно назвать частоту экрана 90 Гц, процессор Dimensity 810 и аккумулятор 5000 мАч.
реклама
Размер экрана IPS LCVD составляет 6,58 дюйма при разрешении х 2400, соотношении сторон 20:9 и яркости 600 нит. Разрешение передней камеры 8 Мп, основной задней 13 Мп, есть также сенсор глубины 2 Мп и светодиодная вспышка.
Объём памяти LPDDR4x равен 4/6 ГБ, хранилище 128 ГБ UFS 2.2, есть поддержка microSD и до 5 ГБ виртуальной оперативной памяти. Установлена Android 12 с интерфейсом Realme 3.0.
Поддерживается зарядка 33 Вт. Толщина корпуса составляет 8,1 мм, вес около 190 г. Сбоку разместили сканер отпечатков.
Версия с 4 ГБ стоит 1199 юаней, а с 6 ГБ памяти 1299 юаней. Предлагаются синий и чёрный цветовые варианты.
Если аппараты Realme Q появятся в других странах, то наверняка они будут носить другое название, считают на Gizmochina.