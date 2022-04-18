Мессенджер WhatsApp сейчас тестирует новую опцию, которая позволяет скрывать статус «Последнее посещение» от указанных контактов. В настоящее время опция есть в последних бета-версиях. О сроке её появления в финальном варианте приложения не сообщается.
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Многие пользователи одного из наиболее популярных мессенджеров мира давно хотели получить такую настройку. В последней бета-версии приложения WhatsApp для систем Android и iOS появилась возможность не давать некоторым контактам видеть, когда вы в последний раз были онлайн.
Статус «Последнее посещение» показывается под именем пользователя. Если последний визит был сегодня, указывается точное время с часами и минутами. Если же прошло больше суток, показывается дата последнего визита. До сих пор можно было закрыть просмотр времени последнего посещения только не входящим в список контактов пользователям.
Данная опция может мешать людям узнавать, прочитали вы сообщения от них или нет. WhatsApp позволяет пользователям отключать уведомления о прочтении, но показ времени последнего посещения давал понять, что после отправки вашего сообщения пользователь уже был онлайн.
Ещё это обновление позволяет скрыть фотографию профиля и раздел «О себе» от определённых контактов. Нужно открыть Настройки > Учётная запись > Конфиденциальность > Мои контакты, кроме. Здесь указывается, кто не увидит изображение вашего профиля, пишет Techspot.