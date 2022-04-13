Это превосходит Twitter и Snapchat вместе взятые

Рост числа посетителей можно считать признаком успеха, однако владельцам сайтов и интернет-сервисов обычно ещё больше нравится рост доходов. Именно подобный рост и демонстрирует сервис TikTok за счёт рекламы в приложении. Доход от рекламы на этой платформе для обмена видео в этом году может обойти доход от рекламы в Twitter и Snapchat вместе взятых. В 2024 году есть вероятность догнать YouTube.

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В прошлом году TikTok обошёл по доходам от рекламы другое приложение для подростков — Snapchat. К концу этого года он обойдёт и Twitter. Исследовательская компания Insider Intelligence считает, что доход TikTok в этом году утроится до $11 млрд против $4,86 млрд у Snapchat и $5,58 млрд у Twitter.

Если TikTok продолжит двигаться нынешними темпами, к 2024 году он догонит YouTube и заработает на рекламе $23,6 млрд.

Популярности принадлежащему китайцам TikTok не мешает критика властей разных стран. Например, генеральный директор Reddit назвал его «шпионским ПО» и «фундаментально паразитическим». Сотрудников администрации президента США заставили удалить это приложение со своих устройств в 2020 году, а в Индии оно запрещено. При этом на США приходится более чем половина доходов сервиса. Количество его пользователей сейчас составляет 1,5 млрд человек, пишет Techspot.

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