При этом производители выпустили более 80 млн ПК за квартал

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

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Во время пандемии спрос на компьютеры вырос. Тогда внезапно оказалось, что на вездесущих смартфонах не особо поработаешь, а компьютеров дома у многих не было. Теперь этот драйвер роста остался в прошлом и аналитики сообщают о снижении количества ПК, проданных по каналам сбыта и конечным потребителям.

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В первом квартале спад поставок составил 5,1% по сравнению с показателем годичной давности, пишет Techspot. Это не обязательно говорит о грядущем провале рынка ПК. Необходимо принимать во внимание дефицит компонентов и проблемы с логистикой. Даже с их учётом за квартал выпустили 80,5 млн ПК против 84,8 млн в первом квартале 2021 года.

Вице-президент подразделения Worldwide Mobile Device Trackers компании IDC Райан Рейт заявил, что поставки образовательных и потребительских ПК сократились. При этом спрос на коммерческие устройства остаётся высоким. От потребительского рынка он тоже ждёт роста спроса.

Таблица показывает поставки от разных производителей по сравнению с тем же периодом 2021 года (в миллионах единиц):





Lenovo осталась первой, за ней идут HP и Dell. Apple четвёртая, Asus и Acer боролись за пятое место. Рост поставок среди них был у Asus, Apple и Dell.

Можно надеяться на развивающиеся рынки, где сохранился более высокий потребительский спрос. Судя по прошлым годам, в следующих кварталах результаты должны быть лучше.

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