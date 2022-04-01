Samsung в последнее время улучшила свою репутацию в плане выпуска программных обновлений. На её смартфонах они нередко появляются раньше обещанного и опережают даже Google Pixel. Некоторые модели получили мартовское обновление безопасности на несколько дней раньше, так же было и в феврале. В последние дни марта началось распространение апрельских обновлений, сообщает Androidpolice.
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В них можно ожидать изменений в работе камер. Появится поддержка вспышки для съёмки с близкого расстояния и улучшится записи видео UHD 30 и 60 при нехватке памяти. Обновлены 13 предустановленных приложений, включая Galaxy Shop, Samsung Health и Samsung Pay. Одним из первых будет обновлён европейский вариант Samsung Galaxy S22 Ultra на чипе Exynos (номер модели SM-S90xB), пишут на XDA.
Обновление по воздуху должно прийти на смартфоны в ближайшие дни. Проверить его можно в системных настройках > Обновление ПО > Скачать и установить.