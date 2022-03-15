Тестирование в предварительных сборках уже ведётся

Если недавняя новость о появлении вкладок в проводнике в предварительной сборке системы Windows 11 кого-то обрадовала, то новая информация ещё большее число пользователей огорчит. Инсайдер под ником @flobo09 в Твиттере пишет, что Microsoft тестирует рекламные баннеры в проводнике.

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Был опубликован скриншот проводника Windows 11, на котором видна текстовая реклама расширения Microsoft Editor. Вероятно, сейчас разработчики ведут тестирование баннеров в предварительных сборках Windows 11. Официально ничего не объявлено и пока можно надеяться, что до пользователей финального варианта Windows 11 такое новшество не доберётся.

Microsoft не в первый раз размещает рекламу в разных местах пользовательского интерфейса Windows. В проводнике Windows 10 когда-то отображались баннеры облачной службы OneDrive. Ещё Microsoft предпринимала попытки подтолкнуть пользователей WordPad перейти на сервис Office Online с помощью баннеров и подсказок. С каким усердием компания продвигает браузер Edge, можно и не напоминать.

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Поскольку альтернативы Windows в массовом сегменте нет и не предвидится (Linux просьба не упоминать), можно не сомневаться, что Microsoft продолжит продвигать свои сервисы и приложения всеми доступными ей способами. Например, включив в состав Windows 11 видеоредактор Clipchamp с крайне дорогими подписками, напоминает Neowin.